Коронавирус: У украинцев на круизном лайнере в Японии не выявили заболевания

Среди зараженных коронавирусной инфекции 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess в Японии нет украинских граждан, сообщает « Интерфакс – Украина » со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

«Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет», – говорится в сообщении.

Указывается, что Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Отмечается, что остальные пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов тестирования, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

«Центр общественного здоровья Украины направил в известность Пограничной службы Украины письмо с информацией об этой ситуации с целью координации и слаженности действий при проведении соответствующих мер реагирования», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось, из-за коронавируса в Китае из Уханя, который является эпицентром распространения инфекции, могут эвакуировать 60 украинцев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 февраля, ВОЗ зафиксировала 151 подтвержденный случай заражения и одну смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира, помимо Китая. Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины. Также в ВОЗ считают, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Сегодня, 5 февраля, Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса.