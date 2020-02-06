Жилье для переселенцев: Глава правления «Держмолодьжитла» пояснил, как можно решить проблему

Системная помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возможна при финансовой поддержке европейских институтов. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный на заседании Руководящего комитета по вопросам реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы в Министерстве иностранных дел Украины, передает пресс-служба Фонда.

Так, в рамках сессии по правам человека глава Фонда выступил по достигнутым учреждением результатам в вопросе защиты прав переселенцев на жилье и перспектив дальнейшей работы в этом направлении. По словам Комнатного, «Держмолодьжитло» как государственное учреждение, администрирует более 120 государственных и региональных жилищных программ, плодотворно сотрудничает с Проектом Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений». На основе сотрудничества с международными партнерами прошлого года модернизированы условия программ «Доступное жилье» и молодежного кредитования, внесены другие изменения в законодательство, которые дали создать для ВПЛ предпосылки реализовать свои жилищные права наравне с другими гражданами.

Комнатный уточнил, что сейчас 23 региональные жилищные программы предусматривают участие переселенцев. В 2019 году был осуществлен запуск в пилотном режиме общегосударственной программы ипотечного кредитования для участников АТО/ООС и ВПЛ под 3% годовых, которая вызвала значительный интерес граждан.

Кроме того, правительство создало рабочую группу, задача которой – предложить концепцию комплексной государственной жилищной программы, где будет предусмотрена, в том числе, и защита прав ВПЛ на собственное жилье.

По данным главы правления Фонда, начиная с 2017 года 1 055 семей ВПЛ обеспечены собственным жильем через программы Фонда. «Но, учитывая большое количество ВПЛ в Украине и ограниченный финансовый ресурс государства на удовлетворение их законных потребностей, только указанные программы не обеспечат желаемого результата – не решат жилищную проблему сотен тысяч семей на системной основе. Изучение опыта балканских государств, столкнувшихся с проблемами беженцев, показало: ответ на сложные вопросы лежит в плоскости сотрудничества с европейскими институтами, в т. ч. финансовыми. В резолюции ПАСЕ 2198 ( 2018 г .) Ассамблея, среди прочего, рекомендует Украине начать сотрудничество с Банком Развития Совета Европы (БРСЕ), который имеет большой опыт успешной реализации проектов для ВПЛ и беженцев и положительные результаты. Банк готов работать с украинскими властями. "Держмолодьжитло" настойчиво отстаивает необходимость такого сотрудничества, прежде всего, для наших граждан», – сообщил Комнатный.

Он добавил, что для этого нужно соответствующее решение на государственном уровне. Сейчас на уровне правительства Украины продолжаются консультации относительно начала переговоров с БРСЕ об условиях членства и сотрудничества.

«Ни одна страна Европы не достигла устойчивых решений в интересах ВПЛ без участия международных финансовых институтов. Тем более нигде еще не было и нет такого количества перемещенных лиц, как в Украине. Самостоятельно, без системного сотрудничества с БРСЕ, Украина не сдвинет кардинально ситуацию с обеспечением жильем внутренне перемещенных лиц», – резюмировал Сергей Комнатный.

Напомним, что Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Держмолодьжитла» в течение 2017-2019 гг. Он также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе. Отметил, что в первом полугодии 2020 года должна быть принята Единая государственная целевая программа по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев. По программе «Ипотека под 3%» скорее всего будет сохранена та же очередь кандидатов, которая была сформирована в декабре 2019 года. Комнатный рассказал, в каких регионах переселенцы и участники АТО / ООС смогли больше всего купить квартир по программам «Держмолодьжитла».