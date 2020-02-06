Нельзя было терять время: История спасения жизни 3-летней Алены из многодетной семьи (Видео)

Младшая дочь Алена в многодетной семье Щербаковых из поселка Савинцы (Харьковская обл.) больна пороком сердца и нуждается в срочной операции. Терять время нельзя, потому что такие вмешательства надо делать именно в детском возрасте.

Алена – пятый ребенок в семье Щербаковых. Сейчас девочке три года. «Мы так решились, потому что очень сильно хотели девочку. У нас четверо мальчиков, а муж хотел девочку», – говорит мать Наталья Щербакова.

Глава семьи очень ждал появления дочери. Алена всегда у отца на руках. «Она везде со мной. Где не еду, она всегда со мной, рядом. Как хотелось много детей, так и получилось. И радость, и любовь, это гордость», – поделился отец Самир Щербаков.

Девочка веселая и очень доброжелательная. «Алена очень активный ребенок. Гуляет, прыгает, бегает. Но умная. Если я говорю: "Давай не будем баловаться", – она послушает, да», – отмечает Наталья Щербакова.

Но долго быть активной девочка не может. В ее сердце после рождения так и не закрылся проток. «Бывает иногда, что говорит: "Мама здесь колит, в области сердца". Врачи говорили, подождем. У нее такой порок сердца, что может затянуться. Ну, мы ждали до трех лет, а врачи говорят: "Он не затянулся, надо его закрывать"», – рассказала мать девочки.

Перед тем, как приехать в Киев на операцию, надо было найти средства на дорогой имплантат. Но, как сказала Наталья, с пятью детьми на руках это нереально. «У нас недостаток денег. Маленький дом. Очень тяжело жить с такими детками, такой большой семьей», – делится многодетная мать.

Чтобы прокормить семью, Самир всегда на заработках. В поселке, где живут, работы нет. Сердце Алены спас Фонд Рината Ахметова и приобрел для девочки дорогостоящий окклюдер.

Операцию сделали быстро. Недостаток на три миллиметра хирурги успешно закрыли. «Мы этот окклюдер имели на момент имплантации. Теперь мы уверены на 100%, что легкие девочки защищены. И она сможет развиваться абсолютно нормально. Без всяких ограничений, спортом, всем, чем хочет», – сказал эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Игорь Дитковский.

После эндоваскулярной операции периода реабилитации нет. Уже на следующий день девочка могла ходить. А тем временем дома Алену ждут братья. «Аленушка для них – это все», – говорит Наталья Щербакова.

В рамках проекта «Здоровое сердце» Фонда Ахметова уже установили 119 окклюдеров.

Источник: ТК «Донбасс»