На Луганщине дети с инвалидностью могут получить бесплатные реабилитационные услуги

В Луганской области дети с инвалидностью могут получить реабилитационные услуги за счет средств госбюджета. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Управления социальной защиты населения Станично-Луганской районной государственной администрации.

Так, в 2020 году, согласно постановлению Кабинета Министров Украины*, по принципу «деньги ходят за человеком», могут быть обеспечены реабилитацией дети с инвалидностью не только вследствие детского церебрального паралича (ДЦП), а также с другими заболеваниями.

Как отмечается, перечень реабилитационных мероприятий назначается индивидуально в зависимости от потребностей ребенка и включает:

консультации врачей, занятия с профильными врачами и специалистами по реабилитации;

реабилитационные услуги (комплекс процедур), в том числе физическую терапию, лечебную физкультуру, массаж общий, механотерапию по необходимости, аппаратную физиотерапию (теплолечение, вибротерапию), логопедическую коррекцию, психологическую и педагогическую коррекцию, социальную адаптацию и тому подобное.

«Перечень реабилитационных учреждений формируется Фондом социальной защиты инвалидов согласно заявительному принципу и публикуется на официальных сайтах Минсоцполитики, Фонда для возможности ознакомления законных представителей детей с перечнем этих учреждений и избрание из указанного перечня заведения, к которому они могут обратиться по вопросам обеспечения ребенка с инвалидностью реабилитационными мероприятиями», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы ребенок мог пройти реабилитацию, один из его родителей или его законный представитель должен обратиться в Управление социальной защиты населения и подать заявление о направлении ребенка в реабилитационное учреждение с указанием выбранного учреждения. Также, необходимо предоставить копии:

паспорта гражданина Украины и/или свидетельства о рождении и/или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;

индивидуальной программы реабилитации, выданной лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;

выписки из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027/у).

В пресс-службе уточнили, что дополнительную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения и по телефонам: 064 723 13 45; 064 723 13 48; 066809.

* Постановление Кабинета Министров Украины от 27 марта 2019 года № 309 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления реабилитации детей с инвалидностью».