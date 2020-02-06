Вопиющая проблема: Пушилин рассказал о коррупции на КПП «ДНР»

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области намерены бороться с коррупцией, особенно на КПП на линии разграничения. Об этом шла речь на совещании, которое провел «глава ДНР» Денис Пушилин.

Как сообщают местные информ-ресурсы, Пушилин пообещал «постоянную, системную, жесткую работу по искоренению этого очень опасного явления». «Известно, насколько коррупция разлагает общество. Останавливаться на этом не буду. Наша с вами задача – внедрить эффективные меры, которые позволят неуклонно уменьшать ее уровень», – сказал Денис Пушилин.

В качестве примера он рассказал о коррупции на контрольных пунктах пропуска на линии разграничения. «Там вопиющая проблема! Даже после создания инфраструктуры на пунктах пропуска ситуация не улучшилась кардинально. Искусственно создаются очереди, всем известны расценки за их обход. Разве что прайс-лист не висит на видном месте! Задерживали сотрудников целыми сменами – приходят следующие, и все повторяется! Теперь будем менять концептуальный подход к прохождению пунктов пропуска. И обязательно добьемся того, чтобы люди не испытывали подобных мучений», – сказал Пушилин.