В Украине за продажу сигарет и пива детям повысят штрафы в семь раз

В Украине Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2136, который касается ресторанного хозяйства, и предусматривает увеличение штрафов за продажу сигарет и алкогольных напитков детям, передает «ЛІГА. Закон».

Так, предлагается увеличить штрафы за нарушение Закона «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

Сейчас действует взыскание штрафа в размере 6 тыс. 800 грн за продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий:

людям до 18 лет;

людям 18 лет;

в помещениях и на территории учебных заведений, заведений здравоохранения, кроме ресторанов на территории санаториев;

в помещениях специализированных торговых организаций, торгующими детскими и спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций;

в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре);

из торговых автоматов;

на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива);

поштучно (для табачных изделий, кроме сигар);

в потребительских упаковках, которые содержат меньше 20 сигарет;

в неопределенных для этого местах торговли.

Законопроектом предлагается повысить штраф до 10 минимальных зарплат, что составляет 47 тыс. 230 грн.

Также, ответственность предусмотрена и за нарушение временных ограничений продажи алкоголя, установленных местной властью.

Кроме того, предложено обязать субъекты хозяйственной деятельности в сфере ресторанного бизнеса страховать граждан за вред, который может быть причинен их жизни или здоровью вследствие проведения такой деятельности.