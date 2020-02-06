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В Украине за продажу сигарет и пива детям повысят штрафы в семь раз

06.02.20 22:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2136, который касается ресторанного хозяйства, и предусматривает увеличение штрафов за продажу сигарет и алкогольных напитков детям, передает «ЛІГА. Закон».

Так, предлагается увеличить штрафы за нарушение Закона «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

Сейчас действует взыскание штрафа в размере 6 тыс. 800 грн за продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий:

  • людям до 18 лет;
  • людям 18 лет;
  • в помещениях и на территории учебных заведений, заведений здравоохранения, кроме ресторанов на территории санаториев;
  • в помещениях специализированных торговых организаций, торгующими детскими и спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций;
  • в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре);
  • из торговых автоматов;
  • на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива);
  • поштучно (для табачных изделий, кроме сигар);
  • в потребительских упаковках, которые содержат меньше 20 сигарет;
  • в неопределенных для этого местах торговли.

Законопроектом предлагается повысить штраф до 10 минимальных зарплат, что составляет 47 тыс. 230 грн.

Также, ответственность предусмотрена и за нарушение временных ограничений продажи алкоголя, установленных местной властью.

Кроме того, предложено обязать субъекты хозяйственной деятельности в сфере ресторанного бизнеса страховать граждан за вред, который может быть причинен их жизни или здоровью вследствие проведения такой деятельности.

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