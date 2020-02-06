Процедуру получения украинского гражданства намерены сократить

Правительство намерено упростить и сократить по срокам процедуру получения украинского гражданства. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции сегодня, 6 февраля, пишет « Интерфакс – Украина ».

«Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство», – сказал он

По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков. «Мы сейчас пытаемся упростить и, главное, сократить эту процедуру», – заявил Дубилет.

Кроме того, министр отметил, что сейчас, когда иностранные туристы с безвизовых стран хотят находиться в Украине по истечении 90 дней, они вынуждены иметь на это вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.

«Мы пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить эту вид без необходимости иметь отдельную визу», – добавил он.