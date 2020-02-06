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Процедуру получения украинского гражданства намерены сократить

06.02.20 21:58

Правительство намерено упростить и сократить по срокам процедуру получения украинского гражданства. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции сегодня, 6 февраля, пишет «Интерфакс – Украина».

«Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство», сказал он

По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков. «Мы сейчас пытаемся упростить и, главное, сократить эту процедуру», заявил Дубилет.

Кроме того, министр отметил, что сейчас, когда иностранные туристы с безвизовых стран хотят находиться в Украине по истечении 90 дней, они вынуждены иметь на это вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.

«Мы пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить эту вид без необходимости иметь отдельную визу», добавил он.

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