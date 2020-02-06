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В Краматорске таксисту грозит до 4 лет тюрьмы за предложение взятки полицейским

06.02.20 22:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске водителю, который пытался подкупить полицейских, грозит до 4 лишения свободы. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным прокуратуры, завершено досудебное расследование в уголовном деле по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Расследование установило, что в апреле 2019 года в Краматорске сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль-такси «Daewoo Lanos», за рулем которого был водитель с явными признаками наркотического опьянения, а в салоне находились пассажиры.

«Отказавшись от прохождения медосмотра, мужчина, с целью избежания ответственности за вождение в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП), предложил полицейским неправомерную выгоду в виде денежных средств за не составление в отношении него административного протокола», – говорится в сообщении.

После этого, правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Согласно санкции ч. 1 ст. 369 УК Украины, правонарушителю грозит до 4 лет лишения свободы.

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