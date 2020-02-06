Музею 100 лет: В Мариупольском краеведческом хранят уникальные экспонаты (Видео)

Старейший в Донецкой области Мариупольский краеведческий музей празднует свое 100-летие. Среди фондов музея есть уникальные экспонаты.

Так, по словам главной хранительницы фондов музея Людмилы Якушенко, только в основных фондах Мариупольского краеведческого музея сейчас хранится более 60 тыс. экспонатов. И лишь 10% из них можно увидеть в экспозициях. Она добавила, что ежегодно в музей приносят до 500 новых экспонатов. Некоторые из них действительно ценные и уникальные.

«Пришла в музей женщина. Предложили нам пояс серебряный, с эмалями. Сказала, что ее хорошая подруга завещал этот пояс музею. И вот она выполнила просьбу подруги, принесла нам его безвозмездно», – рассказывает Людмилы Якушенко.

Как рассказала заместитель директора краеведческого музея по научной работе Раиса Божко, она проработала в музее 33 года. Больше всего в своей работе ценит возможность, в буквальном смысле, коснуться древности. И узнавать об уже знакомых экспонатах новые факты. К примеру, ка выяснилось, один из самых известных предметов экспозиции – кресло митрополита Игнатия – когда-то имело даже собственную сигнализацию.

«В свое время я общалась с женщиной уже преклонного возраста, которая рассказывала, что она в музее занималась в кружке юных натуралистов. В этом кружке было 3 секции, одна – физиков. И физики для этого кресла соорудили электрическую сигнализацию. Если кто-то на него садился, зажигалась лампочка», – делится замдиректора.

Среди самых интересных экспонатов – череп трехрогого быка, который принадлежал известному цирковому артисту Анатолию Дурову. А также, кости древнего слона.

«Есть интересные экспонаты, диковинки. Собака, у которой 8 ног. И эмбрион человека необычный, в стиле кунсткамеры. Мы эти экспонаты выставляем на некоторые мероприятия необычные, такие как Хэллоуин», – рассказывает директор Краеведческого музея Наталья Капустникова.

Работники музея добавили, что само помещение – это тоже полноценный экспонат. Построили его в 1916 году как учебно-ремесленный дом для инвалидов. Затем здесь работали различные учреждения, среди которых, Украинское товарищество и отдел народного образования, на базе которого и начал создавать экспозицию мариупольский ученый – первый директор музея Иван Коваленко.

За 100 лет здание пережило несколько реконструкций и только 3 капитальных ремонта. Музейные работники отмечают, для того, чтобы и в дальнейшем оставаться лучшими в своей сфере необходимо как обновление внутренних помещений, так и увеличение площади для экспозиций.

Источник: ТК «Сигма»