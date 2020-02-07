День влюбленных: Жители Мариуполя рассказали, что будут дарить к празднику (Видео)

Через неделю жители Мариуполя будут праздновать День Святого Валентина. Продавцы рассказали, какие подарки покупают горожане, и что можно выбрать, чтобы удивить своих близких.

По словам продавцов торгового центра, в сувенирных магазинах люди чаще всего выбирают чашки. «У нас много кружечек, которые можно подарить к такому празднику. Их можно купить по цене от 100 до 200 грн», – отмечают в магазине.

Как рассказывают торговцы, такие презенты покупают, в основном, женщины. «А мужчины выбирают дорогостоящие подарки женщинам. Не кружки. Ту же вазу могут купить, огромную», – говорит продавец Елена.

Еще один вариант подарка – копилка для семьи. Но необычная. «Можете откладывать на какую-то поездку, например. Или еще для чего-то», – уточняет хозяйка креативного товара.

Также, горожане часто покупают сумки. Продавцы утверждают, что такие презенты преподносят преимущественно людям среднего возраста. По их словам, подарок очень полезный, а цены – на любой кошелек.

«Мужскую сумочку можно приобрести от 470 грн и до 2 тыс. грн. Женскую – за 2,5 тыс. грн, в зависимости от того, из какого материала – кожи или заменителя. Цены приемлемые», – поясняет Елена.

В том случае, если известны вкусы своей половинки, то можно выбрать в подарок духи. Но нужно помнить, что такой презент индивидуален. «Очень разные могут быть ароматы по насыщенности. Больше покупают для среднего возраста, 30 – 35 лет. Потому что более молодые еще не так хорошо разбираются», – делится продавец Евгений.

Пользуются популярностью у жителей и ювелирные украшения. Цены на них стартуют от 200 грн. «Есть и кулончики в форме сердец, и серьги. То, что актуально ко Дню Валентина», – подчеркивает продавец украшений.

Можно к празднику купить и воздушные шарики. Стоят они от 25 грн. Но самое главное в такой день, как заверили продавцы, – это внимание.

«Подарить впечатление, подарить внимание. Можно подарить какую-то безделушку, которая запомнится на всю жизнь, а можно подарить что-то очень стоящее, но не оставить впечатлений. Любовь была, есть и будет. Без нее жизнь невозможна», – не сомневается продавец Вера.

Не забывают о празднике и торговцы цветами. У них уже сейчас представлен большой выбор цветов, по разной цене. К примеру, тюльпаны обойдутся в 25 грн за штуку.

Источник: ТК «Сигма»