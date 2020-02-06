В «ЛНР» жителя Луганска приговорили к 12 годам за «госизмену»

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области житель Луганска осужден на 12 лет «за совершение государственной измены».

Как сообщает «генпрокуратура ЛНР», «в ходе судебного рассмотрения дела установлено, что в период времени с марта 2018 года по май 2019 года житель города Луганск, преследуя цель получения материального вознаграждения и избежания разглашения о нем компрометирующей информации, совершил государственную измену в форме шпионажа, а именно по заданию иностранной разведки осуществил сбор и передачу сведений, раскрывающих расположение объектов военной и гражданской инфраструктуры Луганской народной республики, а также сведений, раскрывающих организацию, силы, средства, методы обеспечения безопасности объектов государственной охраны в том числе обеспечения безопасности главы Луганской народной республики», – говорится в сообщении.

В итоге, житель города Луганска осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет.