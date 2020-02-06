Нормандский саммит: Официального предложения по встрече на уровне министров нет

Официального предложения относительно «Нормандской встречи» на уровне министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) еще нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, сообщает «РБК-Украина».

«У меня нет еще официального предложения (о встрече глав МИД стран "нормандской четверки" в Мюнхене, – ред.). Я бы все же отдал приоритет встрече лидеров в апреле», – сказал он.

Ранее Пристайко заявлял, что министры стран «Нормандской четверки» – Украины, Германии, Франции и России – могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран «Нормандского формата». Во встрече приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.