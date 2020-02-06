Осторожно, аферисты! Двое жителей Донетчины потеряли 48 тыс. грн

На Донетчине мошенники продолжают манипулировать доверчивыми гражданами. Так, жительница Дружковки потеряла деньги, пытаясь продать через интернет свой товар, а другой житель не получил обещанной посылки. Полиция открыла уголовные производства. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, на днях в дежурную часть Дружковского отделения полиции обратилась женщина 1980 года рождения, сообщив, что неизвестный мужчина мошенническим путем забрал у нее 14 тыс. грн.

Оказалось, что накануне женщина выставила в интернете объявление о продаже платья своей дочери. На оставленный ею номер телефона позвонил мужчина, который представился директором «Салона». Для того чтобы купить платье, незнакомец попросил сообщить номер карты куда нужно перечислять деньги. Через некоторое время женщины снова позвонили по телефону, однако на этот раз собеседник представился работником службы безопасности банка. Он попросил подтвердить реквизиты карты и для окончательной активации счета назвать код из смс-сообщения. После этого с карты женщины исчезли все ее деньги.

Еще один случай мошенничества произошел с 31-летним жителем, который потерял 34 тыс. грн. Мужчина договорился в интернет-сети обменяться с другим продавцом музыкальными инструментами. Однако, вместо заветной посылки с инструментом мужчине пришел строительный мусор.

«Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.

Правоохранители в очередной раз напомнили гражданам: