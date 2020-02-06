Завтра министр Дании посетит зону ООС на Донбассе

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод завтра, 7 февраля планирует посетить Донбасс. Об этом он сообщил сегодня, 6 февраля, во время совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает передает «РБК – Украина».

По словам главы МИД Дании, завтра он нанесет визит в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. «В мае 2014 года я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова...», – заявил он.

Кроме того, Кофод напомнил, что Дания по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе. Он добавил, что Копенгаген на всех переговорах говорит о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью», –отметил датский министр.