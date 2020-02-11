Как братья-переселенцы открыли в Покровске собственный каратэ-клуб

В Покровске (Донецкая обл.) братья-переселенцы Максимовы основали каратэ-клуб, используя свои спортивные знания и умения, передает «Бізнес-Схід».

Так, Максим и Денис в 2014 году переехали из неподконтрольного украинским властям Донецка в Покровск и открыли спортивный каратэ клуб «Dojo Den-Max» под эгидой Украинской Ассоциации Каратэ Киокушинкай.

Братья с детства занимались в секции «каратэ». Позже, благодаря своему профессионализму, они вошли в состав сборной Украины. А когда приехали в Покровск, стали искать возможность и дальше развиваться в любимом виде спорта. Они начали поиск спортивного зала и профессионального тренера. Но это оказалось проблемой в небольшом городе. И вот тогда появилась идея создать клуб, где они смогут тренироваться сами и обучать каратэ других.

«На тренерскую деятельность нас мотивировали друзья. Говорили, что у нас столько знаний, умений и навыков, что их просто необходимо передавать молодому поколению, готовому заниматься каратэ. И в Покровске таких желающих оказалось немало», – рассказывает Максим.

Сначала их воспринимали не очень серьезно, поскольку ребята были слишком молоды: в то время им исполнилось 20 и 18 лет. Однако, молодые спортсмены постоянно доказывали свой профессионализм и завоевали необходимый авторитет среди спортивных тренеров города.

«В Покровске нас поддержал владелец одного из спортивных клубов, он тоже в прошлом занимался каратэ. Помог с помещением и познакомил со спортивным сообществом. Через год успешных тренировок, мы с братом поняли, что развиваемся очень быстро, и желающих заниматься этим видом спорта у нас оказалось очень много», – делится Максим.

В 2015 году молодые тренеры открыли свой собственный зал, где сейчас занимаются более 90 воспитанников. Это в основном дети в возрасте от 5 до 14 лет. Но братья Максимовы также проводят индивидуальные тренировки и со старшей категорией спортсменов. В будущем они планируют открыть еще один зал и сделать полноценные групповые тренировки для взрослых.

Фото: «Бізнес-Схід»

Несмотря на переезд в новый город, молодые братья, благодаря навыкам и опыту, сумели создать свой бизнес и продолжили заниматься любимым делом.