Спортсменка из Краматорска стала чемпионкой Украины

Анна Шарова из Краматорска стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет. Об этом сообщает управление по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета.

Отмечается, что в соревнованиях в Коломые (Ивано-Франковская обл.) спортсменка выступала в весовой категории до 81 кг и победила результатом в сумме двоеборья 180 кг (рывок – 79 кг, толчок – 101 кг).

«Шарова на впервые побеждает на Чемпионате Украины у нее уже есть золотая медаль в соревнованиях среди юниоров до 17 лет. В 2020 году тяжелоатлетка стала стипендиатом Краматорского городского совета за высокие спортивные достижения», – говорится в сообщении.

Кроме Анны, Краматорск и Донецкую область на Чемпионате Украины представляли Илья Москаленко и Паленая Мария. Они являются воспитанниками областной ДЮСШ олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ДВУОР им. Сергея Бубки.