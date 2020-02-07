В Покровске продлили карантин для школьников

В школах Покровска (Донецкая обл.) продлен карантин. Об этом сообщает 06239.com.ua со ссылкой на руководителя отдела образования Покровского горсовета Марину Голуб.

Вынужденные каникулы у школьников города продолжатся до 16 февраля включительно.

«Такое решение принято в связи с большим количеством заболевших гриппом и ОРВИ, а также недопущением осложнений заболеваемости среди работников и учащихся учреждений образования», – уточнила Голуб.

Напомним, в Донецкой области по состоянию на 05.02.2020 закрыта на карантин 271 школа (52,7% от общего количества дневных учреждений общего среднего образования), а еще в 5-ти – обучение временно прекратили в 775 отдельных классах. Количество учащихся, состоящих на карантинных мероприятиях, составляет 110,5 тыс. человек.