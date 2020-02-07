Жители Донбасса смогут путешествовать в поездах без паспорта: Появилась альтернатива

Пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное водительское удостоверение в приложении «Дія». Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Нововведение вступило в силу после запуска проекта «Дія», который был презентован 6 февраля.

В ведомстве отметили, что теперь при посадке в поезд пассажирам достаточно предъявить электронную версию водительских прав. Документ в приложении доступен и без подключения к интернету, в режиме оффлайн. Но важным фактором будет дата последнего обновления документа.

«В случае, если у е-удостоверения не будет фото или будут возникать технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность. Кроме того, нельзя использовать скриншот удостоверение из приложения "Дія"», – говорится в сообщении.