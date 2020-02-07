Если бы получали 3 тыс. долл. в месяц: На что бы тратили деньги украинцы

Дмитрий Дубилет объяснил, что от доплат отказался, ведь все равно живет за счет других средств. И тратит на себя 3 тыс. долл. в месяц. Журналисты «Сегодня» расспросили украинцев, хватило бы им в месяц такой суммы и на что бы тратили такие деньги.

Денис – обычный украинец, живет в столице. Также молодой, перспективный и, кстати, холостой. Говорит, что почти ни в чем себе не отказывает. Только его месячный бюджет гораздо скромнее: «В среднем тысяч семь у меня. Это только на необходимое».

Когда же хочется развлечений, эта сумма возрастает примерно еще на 2 тыс.: «Если ходить в кальян-бары, кино, боулинг. Там развлечения по 300 грн. Взять пиццу ту же, девушек угостить, вы же понимаете».

А вот Дарья уверяет: девушкой быть дорого, поэтому и расход соответственный.

«Тысяч, может, 15-ть. Больше на косметику я лично трачу. Маникюр да, кстати. Больше такое уходовое – купить себе какие то крема, масочки, к косметологу сходить», – рассказывает девушка.

Журналисты посчитали. Чтобы за месяц уложиться в 3 тыс. долл., или 74 тыс. грн, а это около 2,5 тыс. в день, можно ежедневно наряжаться в новую вещь, пользоваться новой упаковкой зубной пасты, гелем для душа и шампунем. К тому же три раза в день кушать в ресторанах. И раз в три дня посещать новый украинский город. Впрочем, украинцы на вопрос, куда бы тратили 3 тыс. долл. ежемесячно, теряются:

«На котиков. Бездомным всяких собачек».

«Я бы второй раз женился».

«На тысячу долларов прожить в месяц – реально больше чем. И тысячу откладывала бы, а еще одну тысячу – давала своим родным».

Хотя, спустить такую сумму можно и за сутки, например, в дорогих ресторанах столицы, заказывая их коронные блюда.

«Лобстеры у нас стоят в районе 1,5-2 тыс., все зависит от размерного ряда, все зависит от пожелания. У нас три вида приготовления: это на пару, запечь просто с маслом сливочным и запечь с соусом шетаки и коньяком», – рассказывает шеф-повар Алик Бадретдинов.

Да и это не предел. Самый дорогой лобстер в Киеве стоит 48 тыс. грн. Поэтому 3 тыс. долл. хватит разве что несколько раз поужинать.