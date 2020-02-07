В мобильном госпитале рассказали, как военные в зоне ООС спасаются от гриппа и ОРВИ

В зоне ответственности оперативной тактической группировки «Север» заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями стабильно контролируется. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в 59-м военном мобильном госпитале, количество заболеваний с начала текущего года составляет 4-5 случаев. За прошлый год в лечебном учреждении пролечились 60 военнослужащих. Это очень малый процент от общей численности.

Как сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника 59-го ВМГ по медицинской части лейтенант Роман Исаенко, чтобы уберечься от инфекции, военные прибегают к активной иммунизации – это вакцинация. «Мы используем препарат "Ваксигрипп Тетра" французского производства. В конце прошлого года в зоне нашей ответственности прошли иммунизацию 96% личного состава, что позволяет предупредить либо не распространять вирусные инфекции», – сообщил Исаенко.

Кроме того, важно соблюдать режим дня, минимизировать вредные привычки и полноценно питаться. Сегодня в пищевом рационе медицинского учреждения постоянно есть чеснок, лук и цитрусовые, активизирующие иммунные резервы в организме, что в совокупности с другими составляющими положительно влияет на состояние здоровья.

По словам военных врачей, нынешняя зима не является холодной, и выраженные инфекционные заболевания практически отсутствуют. Чаще всего среди заболеваний встречается ангина, к которой приводит переохлаждение и употребление холодной воды.