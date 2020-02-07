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На пожаре в Дружковке погибли два человека

07.02.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Дружковке (Донецкая обл.) 6 февраля в результате пожара погибли два человека. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В четверг, 6 февраля, в 20:04 спасателям сообщили о пожаре на ул. Бахмутской в Дружковке.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горел частный жилой дом. В результате пожара погибли два человека.

Спасатели локализовали пожар в 20:34 и ликвидировали в 20:40. Причина пожара устанавливается.

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