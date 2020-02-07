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Смертельный наезд: В Мариуполе мужчина угодил под поезд

07.02.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает 0629.com.ua со ссылкой на очевидцев трагедии.

Инцидент произошел вечером, 6 февраля, в Кальмиусском районе в поселке Садки-1.

Комментируя происшествие, местные жители сообщили, что в поселке не оборудован специальный переход через железнодорожные рельсы. «Есть стационарный переход на пятых проходных ММКИ и на остановке "Луговая", а между ними наш поселок, и приходится, чтобы попасть домой, постоянно рисковать и переходить через рельсы», – рассказал местный житель Александр.

Официальная версия происшествия уточняется полицией.

Фото: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua

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