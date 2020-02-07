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До 16 градусов мороза: На Донбассе ожидается похолодание

07.02.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе 7-9 февраля ожидается до 16 градусов мороза. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в течение дня 7 февраля в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. 7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13 градусов мороза, днем до 1-6 градусов мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 градусов мороза, днем 5-10 градусов мороза», – сказано в сообщении.

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