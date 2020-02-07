Сводка из зоны ООС за 6 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 4 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 6 февраля в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил у Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

рядом с Орехово – из минометов калибром 120 мм;

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 15 единиц. Под обстрелами на донецком направлении оказался поселок Александровка, а также поселки Доломитное и Зайцево на горловском направлении. При обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.