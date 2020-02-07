На Донетчине энергетики восстановили энергоснабжение 47 населенных пунктов

Снежные заносы, поваленные деревья, поврежденные провода – в регионе продолжает бушевать циклон Петра. С начала непогоды специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили энергоснабжение 47 населенных пунктов, 431 трансформаторной подстанции и распределительного пункта, 41 линии электропередач. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Восстановительные работы продолжаются. В них задействованы 98 бригад специалистов ДТЭК Донецкие электросети, 67 единиц техники. Энергетики прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления энергоснабжения. Из-за неблагоприятных погодных условий отключения продолжаются», – сообщили в пресс-службе.

Ремонтные бригады работают над восстановлением:

Волновахский район: с. Федоровка.

Селидовский район: с. Ивановка, Прогресс, Волчье, Евгеновка, Новодмитриевка, Преображенка.

А также над выполнением заявок.

В компании призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности:

при сильном ветре нельзя находиться вблизи линий электропередачи;

не приближаться к упавшему проводу ближе, чем на 8-10 метров и ни в коем случае не прикасаться к нему;

не производить ремонт в электроустановках.

«При обнаружении оборванных или провисших, упавших на землю проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор сообщайте об этом в контакт-центр энергокомпании (0629) 450 473, (099/096) 4 500 473. Кроме того, можно оставить сообщение в Facebook – на официальной странице ДТЭК Донецкие электросети, где команда операторов 24/7 принимает и обрабатывает заявки клиентов», – отметили в пресс-службе.