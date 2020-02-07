В «ЛНР» на пожаре погибли двое людей (Фото)

В неподконтрольном украинским властям поселке Урало-Кавказ в Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) во время пожара погибли 2 человека.

Как сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», пожар произошел 6 февраля днем в частном доме. Очаг загорания находился в одной из комнат в месте расположения кровати, там же обнаружен значительно поврежденный огнем труп 44-летней хозяйки. В другой комнате на полу лежал ее гражданский супруг, погибший, скорее всего, от отравления продуктами горения.

Сотрудники «МЧС» ликвидировали пожар. Полностью выгорела комната площадью 10 кв. м.

«О погибших, со слов родственников, стало известно: оба нигде не работали, злоупотребляли алкоголем, курили, не выходя на улицу, в доме отсутствовало отопление и освещение. По этим причинам сестра хозяйки забрала себе на воспитание ее несовершеннолетнего ребенка. Вероятно, загорание произошло из-за неосторожности владелицы при курении в постели», – утверждают в «ЛНР».