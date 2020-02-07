Работает снегоуборочная техника: Патрульные рассказали о состоянии дорог Луганщины

По состоянию на утро сегодня, 7 февраля, состояние дорог в Луганской области в целом удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«На 6 утра состояние дорожного покрытия на автодорогах Луганской области в целом остается удовлетворительным. Отсутствуют пробки. Работает снегоуборочная техника», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Лисичанске дорога в районе Томашевского моста «находится в неполном удовлетворительном состоянии».

«Свободно движутся легковые автомобили, есть осложнения с движением большегрузных автомобилей и автобусов. Сейчас ситуация на этом участке стабильная. Заторов нет. Подъемы в районах Горы Поповой, улицы Малиновского и Первомайской в удовлетворительном состоянии. Заторов нет», – рассказали в пресс-службе.

В Северодонецке на дорогах гололед.

«Патрульные составляют акты обследования улично-дорожной сети и фиксируют неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Коммунальные службы работают над устранением недостатков», – добавили в патрульной полиции.