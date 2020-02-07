Студенты Донбасса могут попробовать свои силы в Конгрессе США

Молодежь приглашают к участию в Студенческой модели конгресса 2020. Она пройдет в Киеве с 21 по 23 февраля. Организатором выступает общественная организация «Украинские студенты за свободу». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Делегаты со всей страны соберутся вместе, чтобы окунуться в симуляционную игру, которая полностью отражает работу Конгресса США. Участниками станут 150 кандидатов, которые соберут больше всего голосов на сайте. Подать заявку на участие можно до 10 февраля через кнопку "Баллотироваться" по ссылке», – сообщили в пресс-службе.

По информации от организаторов, на встрече молодежь обсудит политические вопросы в сфере внутригосударственных отношений. В частности аспекты функционирования игорного бизнеса, сферы энергетической безопасности и переоценки экологической политики, реформу срочной военной службы, правовой статус неподконтрольных территорий и даже возможность легализации медицинского каннабиса.

«Интеллектуальное соревнование поможет делегатам научиться строить логические аргументы, задавать правильные вопросы, лоббировать, убеждать и узнавать новое об особенностях политических процессов. Участие в мероприятии бесплатное. Организаторы обеспечивают проживание и питание», – отметили в пресс-службе.