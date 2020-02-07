В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

3 человека из числа пострадавших в ДТП на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области будут доставлены в «республиканский» травматологический центр Донецка, еще 2-е госпитализированы в больницу в Новоазовске.

Как сегодня, 7 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы, 5 человек из 22 пострадавших в ДТП переведены в стационар. «2 человека с повреждениями легкой степени тяжести были госпитализированы в больницу Новоазовска, 3 человека с повреждениями средней степени тяжести будут доставлены в республиканский травматологический центр Донецка», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что остальные 17 пострадавших не нуждались в стационарном лечении, им была оказана медицинская помощь на месте.

Напомним, на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области днем 6 февраля перевернулся автобус, который следовал по направлению Горловка – Севастополь.

Также сообщалось о 2-х погибших, в том числе погибла беременная женщина.