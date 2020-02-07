Сместились сроки: Когда начнет вещание украинский телеканал для жителей неподконтрольного Донбасса

Новый украинский телеканал для жителей неподконтрольных украинским властям территорий выйдет в эфир с 1 марта. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает «Укринформ».

«На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами, мы объявим конкурс на руководителя канала, и планируем выйти в эфир с 1 марта», – сказал Бородянский.

«У нас сместились сроки, мы планировали 15 февраля, но сейчас на 2 недели отстаем от того графика, который мы обещали», – добавил он.

Министр отметил, что этот канал создается на базе UA|TV. Бородянский добавил, что сейчас формируется сетка вещания, будет утверждено в ближайшее время название канала, и в целом уже есть общий концепт канала. «Есть все элементы, найдена студия для записи новостей ... Мы находимся на финишной прямой», – сказал он.

Напомним, информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса.

Ранее сообщалось, что окончательный запуск украинского государственного телеканала для неподконтрольных территорий Донбасса запланирован на 15 февраля, его временным руководителем стала Елена Трибушная, которая возглавила информационное направление до избрания на конкурсе постоянного директора. Позже стало известно, что Елена Трибушная покинула проект.