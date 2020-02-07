На Луганщине полиция ловила «спортсмена»-наркомана

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные обнаружили у водителя наркотики. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что 6 февраля патрульные заметили автомобиль Mazda, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

«На требования полицейских остановиться, водитель не реагировал и пытался убежать. На перекрестке улиц Мира и Владимирской патрульным совместно с работниками уголовного розыска, удалось заблокировать автомобиль нарушителя. И водителя это не остановило. Он бросил авто и пытался продолжить бежать пешком. Полицейским пришлось задержать беглеца», – рассказали в полиции.

При поверхностной проверке у 31-летнего мужчины патрульные обнаружили три бумажных свертка и один пакетик с веществом голубого цвета.

«Задержанный пояснил, что в свертках наркотические вещества: каннабис и соль. По признакам уголовного преступления на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Кроме этого, при общении с мужчиной, у полицейских возникли подозрения, что он находится под действием наркотических веществ. Об этом могли свидетельствовать расширенные зрачки глаз, которые не реагировали на свет. В присутствии двух свидетелей гражданин отказался от освидетельствования на состояние опьянения», – рассказали в полиции.

В отношении мужчины патрульные составили протокол за управление в нетрезвом состоянии и вынесли постановление за нарушение ПДД.