А под снегом – цветы: Как выглядят Голубые озера и леса Донетчины в феврале (Фото)

В северной части Донецкой области начало февраля отметилось первыми длительными снегопадами. Преобразились города и села, настоящая зима пришла в леса между городами Лиман и Славянск. Корреспондент «Донецких новостей» посетил эти места.

Сосновый заснеженный лес под Лиманом завораживает.

Голубые озера (Лиманский район) с приходом весны становится популярными среди отдыхающих. Раньше на этом месте были карьеры, где добывали песок. Потом отработанные участки карьера заполнились родниковыми водами. Одно из таких озер находится возле села Зеленый Клин, рядом с сосновым лесом. Не менее красиво возле озера и зимой.

В лиственном лесу возле поселка Райгородок (Славянский район) также запорошено. Но под снегом видны цветы, которые из-за теплой зимы в этом году цветут и в непривычные для них месяцы.