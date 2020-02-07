Гончарук анонсировал отмену двух платежек за газ

Кабинет министров работает над объединением платежек за газ и его доставку. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству.

«Две платежки – это правильный шаг, но, действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем. Это вопрос исключительно коммуникации», – сообщил Гончарук.

Премьер добавил, что окончательное решение будет принимать регулятор по вопросам энергетики – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Мы формируем в данный момент политику в этой сфере. Поэтому в ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и верном виде. Это вопрос коммуникации», – подытожил Гончарук.

Ранее Гончарук заявлял, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа, а оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Кабинет министров Украины и НКРЭКУ работают над созданием единой платежки за газ.

Как сообщалось ранее, в Украине с 24 декабря 2019 года изменился механизм определения цены на газ: отдельно выделена оплата услуг по его доставке. Таким образом, с января все потребители получат отдельные счета: один – за газ, второй – за его доставку.