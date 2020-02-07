Задействованы более 100 полицейских: На Донетчине ищут 16-летнюю девушку

На Донетчине полиция продолжает поиски 16-летней Юлии Жолобович, которая исчезла в Бахмутском районе области. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В Донецкой области продолжают искать несовершеннолетнюю Юлию Жолобович, которая исчезла в ночь с 5 на 6 февраля. Полицейские отрабатывают территорию Бахмутского и прилегающих районов. К сводной поисковой группы привлечены работники полиции Константиновки и Торецка, военнослужащие Национальной гвардии», – рассказали в пресс-службе.

В полиции подчеркнули, что поиски Юлии не прекращаются ни днем, ни ночью. Сейчас их территория значительно расширена.

«Работа по установлению местонахождения пропавшего ребенка будет продолжаться, пока девушку не найдут. Ориентировки с приметами и фото девушки разосланы во все СМИ, распространены в общественных местах и на блокпостах региона. Также полицейские продолжают опрашивать возможных свидетелей: водителей междугородних автобусов, таксистов, работников железнодорожных вокзалов. Если вы увидите ребенка, просим срочно сообщить в полицию по телефонам (050) 473 30 55 или 102», – отметили в пресс-службе.