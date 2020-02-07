Возникло дежавю: Веселова оценила провал законопроекта о пенсиях ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса

Верховная Рада, провалив 5 февраля голосование за законопроект о пенсиях переселенцев и жителей неподконтрольных украинской власти территорий, нанесла удар и по своим гражданам, и по имиджу государства. Такое мнение высказала «Донецким новостям» народный депутат Украины VIII созыва, переселенка из Донецка Наталья Веселова, которая в данный момент является представителем Сети защиты национальных интересов «АНТС».

Она акцентировала, что непринятие закона не решает проблему задолженности государства перед пенсионерами. «В связи с провалом рассмотрения законопроекта № 2083-д ("за" было всего 184 голосов, в результате документ отправили на доработку в профильный комитет) о внесении изменений в реализации права на пенсию, у меня возникло своеобразное дежавю. Я будто вновь оказалась в парламенте VIII созыва. Звучали те же самые странные возражения, какие-то глупые предостережения, заявления в стиле "это очень дорого". И никто не обращал внимания, что непринятие закона не решает проблему задолженности вообще. Платить все равно придется. Просто позже и больше», – отметила Веселова.

Экс-нардеп напомнила, что проблема с невыплатой пенсий жителям неподконтрольного Донбасса длится с 2015 год, когда выплаты привязали к справке переселенца. «Долги накапливаются. Как старая, так и новая власть вместо того, чтобы создать резервный фонд для выплат задолженности пенсий гражданам, проживающим на оккупированных территориях, просто пытаются закрыть глаза на эту проблему. И если человек обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), нашему государству придется выплатить не только накопившиеся долги, но и определенную (как правило – немалую) компенсацию за моральный ущерб. Прецедент уже есть. Пенсия – имущество гражданина Украины. И лишая пенсии, государство лишает человека его имущества. Гарантированно будут приниматься подобные решения в пользу граждан. И государству придется готовить огромные средства», – продолжила она.

Веселова обращает внимание на то, что законопроект № 2083-д касался даже не столько пенсий жителей неподконтрольного Донбасса, сколько внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) – как пенсионеров, так и тех, кто собирался выходить на пенсию. Ведь часто возникают проблемы у тех ВПЛ, кто впервые обращается за начислением пенсии. Они не могут предоставить оставшиеся на предприятиях за линией разграничения документы, которые подтвердили бы, к примеру, их зарплату, стаж и так далее. А специалисты Пенсионного фонда (по понятным причинам) не могут поехать на неподконтрольные территории, чтобы проверить данные.

«Отклоненный законопроект как раз и был направлен на то, чтобы решить эти проблемы. Там были прописаны изменения, которые давали ВПЛ возможность не предоставлять справку о зарплате за 5 лет – до 1 июля 2000, а использовать имеющиеся в ПФУ данные. Сейчас есть две составляющие пенсии: справка о заработной плате за любые 5 лет подряд до 1 июля 2000, и персонифицированные данные об уплате ЕСВ с 1 июля 2000 года, имеющиеся в Пенсионном фонде Украины (многие предприятия начали подавать такую информацию с 1998 года). Законопроект предусматривал, что если переселенец не может предоставить эту справку, он получает возможность написать заявление, чтобы учитывали только данные ПФУ. Но закону не дали ход, так что людям продолжат отказывать в назначении пенсий вообще или в выплате достойной пенсии», – подчеркивает политик.

Законопроект предусматривал также возможность перед назначением пенсии на подконтрольной территории докупить жителям Донбасса недостающий стаж на более выгодных условиях, чем прописано в действующем законе.

Много дискуссий вызвало предложение о выплате недополученной пенсии. «Сейчас, согласно действующему закону, любому пенсионеру выплачивается задолженность не более чем за 3 года, если пенсию не платили по его вине (к примеру, выезжал куда-то). За большее количество лет уже не выплачивается. Это же положение перенесено и на жителей Донбасса. Но у нас ведь – форс-мажорная ситуация. Война. В действующем законодательстве по этому поводу нет никаких пояснений. И если человек, к примеру, 6 лет не получал пенсию, так как по состоянию здоровья не мог покинуть оккупированную территорию, а сейчас родственники его вывезли оттуда – почему он должен получать пенсию лишь за 3 года? Законопроектом № 2083-д было предусмотрено, что ему могут выплатить всю задолженность. Не сразу, но частями, разбив, к примеру, на несколько лет», – рассказала Веселова.

Ключевой момент законопроекта – отмена привязки выплаты пенсии к справке ВПЛ. «Это бы решило массу проблем. Причем и переселенцев, и жителей оккупированных территорий, а также разгрузило бы контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Ради получения пенсии жителям оккупированных территорий уже не нужно было бы регистрироваться как переселенцы. И не нужно было бы так часто, как сейчас (каждые 59 дней) пересекать линию разграничения (законопроект предполагал верификацию раз в полугодие). Люди могли бы не обманывать государство, чтобы получить свою, заработанную пенсию. Государство бы получило точные данные о реальном количестве переселенцев. Пункты пропуска удалось бы разгрузить. Ведь большая часть пересечений совершают именно пенсионеры, боящиеся потерять то, что их по праву – свою пенсию», – дополнила экс-нардеп.

Отмена привязки пенсий к справке ВПЛ убрала бы и коррупционную составляющую. «Не секрет, что на продаже справок, подтверждающих фактическое место проживание мнимого ВПЛ в прифронтовой громаде, некоторые представители местной власти делают бизнес. По имеющимся у меня данным, такая справка стоит от 4 до 12 тыс. грн – для человека, проживающего на оккупированной территории», – отмечает Наталья Веселова.

Напомним, Верховная Рада Украины 5 февраля не поддержала в первом чтении законопроект № 2083-д, который предусматривал упрощение получения пенсии внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и пенсионерами, живущим на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.