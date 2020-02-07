ОБСЕ призвало открыть дополнительные КПВВ и полностью прекратить огонь на Донбассе

Полное прекращение огня и открытие новых КПВВ – ключевые условия достижения прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик во время обращения к Постоянному совету ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба организации.

По мнению Чевика, ключевым условием для достижения прогресса остается всеобъемлющее прекращение огня. Также он отметил и положительное влияние недавнего разведения сил и средств на трех согласованных участках и реконструкцию моста возле Станицы Луганской.

Глава СММ ОБСЕ в Украине подчеркнул, что в целом процесс разведения на пилотных участках проходит согласно графику, при этом в Рабочей группе по вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы продолжаются переговоры, направленные на достижение договоренности по новым участкам разведения. «Необходимо приложить больше усилий в части разминирования и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения, чтобы облегчить трудности, с которыми ежедневно сталкивается гражданское население», – сказал Чевик.