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В доме не было ни света, ни отопления: В полиции рассказали подробности смертельного пожара в Дружковке

07.02.20 13:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правоохранители Дружковки (Донецкая обл.) начали расследовать пожар в котором погибли два человека. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба полиции города.

По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

«6 февраля, в 20:15 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о пожаре в одном из частных домовладений с. Яковлевка. Во время тушения пожара спасателями были обнаружены двое погибших людей – женщина 1955 года и мужчины 1960 года рождения. По предварительным данным установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем так как в доме не было ни света, ни отопления», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

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