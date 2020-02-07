На Донетчине предупредили возможный теракт (Фото)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины и сводная группа разминирования Национальной гвардии Украины в ОТУ «Север» обнаружили боевое средство поражения и предупредили террористическую угрозу. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что гвардейцами был обезврежен РПГ-22, найденный под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ «Север».

«Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 «Нетто» (реактивная противотанковая граната). Для взведения и стрельбы из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно», – рассказал командир группы разминирования в ОТУ «Север»

Также он подчеркнул, что в случае воплощения преступного замысла, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, ведь автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.