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На Луганщине расследуют избиение заключенного в ИВС

07.02.20 14:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине прокуратура начала уголовное производство по факту причинения заключенному телесных повреждений. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в Северодонецке местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту превышения служебных полномочий работниками изолятора временного содержания (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Основанием для начала досудебного расследования стали материалы прокурорской проверки в специальном учреждении в порядке ст. 26 Закона Украины «О прокуратуре».

«По данным следствия, в ночь на 4 февраля 2020 года работники изолятора временного содержания Главного управления Национальной полиции в Луганской области (г. Северодонецк) применили к заключенному специальное средство (резиновую палку), чем причинили последнему телесные повреждения», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что уголовное производство передано для расследования в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в г. Краматорске.

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