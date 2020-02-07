В России готовят формальные основания для признания ОРДЛО*. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала председатель правления Гражданской сети «ОПОРА», бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ольга Айвазовская

«Русские не только транзит власти для своего верховного готовят, но и для наших территорий и граждан на них, которые остаются заложниками. Конституция соседа будет включать понятие федеральные территории, которые не войдут в состав субъектов федерации. Комментаторы, инициаторы и придворные аналитики не скрывают, что это закладка под формальный статус ОРДЛО и непризнанных образований в Молдове и Грузии. А перед этим рубль вошел в обращение, паспортизация граждан идет полным ходом, как и живая перепись населения на неподконтрольном Украины Донбассе, машины с украинскими номерами уже будут иметь проблемы с пересечением линии разграничения в ту сторону», – написала она.

При этом она считает, что проведение честных и демократических выборах в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами уже через полгода на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса невозможно.

«Жизнь в пузырьках немного облегчает мировосприятие, но малоэффективно, или информативно. Время от времени внутренние информповоды выносят новую волну заявлений о перспективах реинтеграции Донбасса, но не побуждают обращаться к процессам широкого горизонта планирования. Будут ли выборы на всей территории Украины осенью и каковы модальности их проведения, интересуют украинского читателя и дискутанта в большей пропорции, чем стратегические действия РФ», – написала она.

Как сообщалось ранее, помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей