В Мариуполе женщина погибла во время пожара в собственной квартире (Фото)

Во время пожара в квартире многоэтажки в Мариуполе погибла 55-летняя женщина. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Уточняется, что возгорание произошло на 3-м этаже 5-ти этажного дома на ул. Куприна.

«Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления обнаружили тело погибшей женщины 1964 г.р. От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники», – говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.