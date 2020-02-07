Японские военные посетили зону ООС (Фото)

Район проведения операции Объединенных сил в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» посетила делегация офицеров Сил Самообороны Японии во главе с генеральным директором Департамента систем командования, управления, связи, обмена информацией и разведки Командование Сухопутных войск генерал-майором Джиро Хиро. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Группа офицеров японских Сил Самообороны прибыла в район проведения ООС, где ее встретили представители Объединенного командного пункта ОС и командование ОТУ «Восток».

«Во время брифинга командир группировки ознакомил зарубежных коллег с политикой безопасности ситуации в районе ответственности, рассказал о численности и организационной структуре российской оккупационной группировки на данном направлении, а также тактику действий подразделений оккупационных войск и мерах по противодействию, предпринимаемых украинскими войсками», – говорится в сообщении.

Также украинские военные рассказали японским коллегам о том, что, несмотря на достигнутые договоренности, российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня.

Генерал-майор Сил Самообороны Японии Джиро Хиро поинтересовался нюансами работы украинских военных специалистов, тем, как они отвечают на те или иные вызовы со стороны противника, как организуют им противодействие.

Наибольший интерес иностранных гостей вызвал вопрос применения украинских средств радиоэлектронной борьбы, их возможности и применение на практике в различных ситуациях.