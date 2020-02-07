Туи вообще дугой до земли стоят: Фотограф показала, что в Донецке натворила непогода (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке из-за непогоды и снегопада 5-6 февраля ломались и падали ветви и целые деревья. Также не работал общественный транспорт: не ходили трамваи. Фото последствий снегопада опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

По словам Карпачевой, 5 февраля с ночи стояли на заметенных снегом рельсах стояли трамваи. Вблизи трамвайной линии упал бетонный столб, который порвал провода. Бригада электриков занималась восстановлением поврежденной линии.

Все трамваи в городе в тот день не вышли на маршруты. Сегодня, 7 февраля, трамваи, как сообщается на местных интернет-ресурсах, частично возобновили движение. На некоторых маршрутах движение осложнено. Из-за непогоды на линии не вышли троллейбусы 14-го и 21-го маршрутов.

6 февраля снегопад продолжался. Карпачева показала город в снежном плену. «Большой снег в городе, красиво, но очень неудобно и дискомфортно из-за падающих деревьев и веток, а также страдающего из-за этого снега транспорта», – отметила фотограф.

Показала женщина согнувшиеся под тяжестью снега деревья и в вечернее время (6 февраля). По ее словам, множество деревьев в городе поломаны. «И гнулись, и ломались, а туи вообще дугой до земли стоят... Очень жалко, столько их рухнуло под этим мокрым снегом», – рассказала Карпачева о деревьях.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.

Напомним, в «ДНР» 6 февраля на 2-х автотрассах было ограничено движение, а для расчистки дорог не хватало техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Напомним, в «ДНР» из-за непогоды 6 февраля не работали свыше 50 котельных, были перебои со связью и доступом в интернет.