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В Луганске во всех учреждениях образования ввели карантин до 17 февраля

07.02.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) во всех учреждениях образования города введен карантин до 17 февраля. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Решением городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на основании данных эпидемиологического анализа, учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен до 17 февраля», – говорится в сообщении.

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