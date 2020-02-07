В Луганске во всех учреждениях образования ввели карантин до 17 февраля

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) во всех учреждениях образования города введен карантин до 17 февраля. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Решением городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на основании данных эпидемиологического анализа, учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен до 17 февраля», – говорится в сообщении.