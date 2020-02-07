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Как ВПЛ получить пособие по безработице (Инфографика)

07.02.20 20:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Минветеранов совместно с Stabilization Support Services (SSS) разработали удобную инфографику о том, как получить пособие по безработице, если вы – переселенец, говорится в сообщении ведомства.

Особо подчеркивается, что если человек потерял работу из-за оккупации территории, он все равно имеет право на пособие по безработице. «Даже если вы не уволились, но не имеете возможности продолжать работу по прежнему месту проживания», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что инфографика создана для широкого распространения, в том числе на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

Переселенцу

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