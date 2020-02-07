«В Новотроицком сразу на проверку»: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Ли Лия»: «12:51. В Горловке в Украину 5 машин. Пеших никого»;

Лена: «13:03. Горловка машин 10»;

Лилия: «13:27. Из Горловки в Украину перед паспортным 7 машин»;

«Zillaman»: «13:30. Горловка, выезд в Украину, перед КПП никого».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «13:04. Каргилл – Марьинка. Из Украины в ДНР пешими проехали за один час, из ДНР в Украину пеших очень много»;

Игорь: «13:42. Каргилл, в Украину 20 основная и 2 льготы»;

Сергей: «14:36. Маринка – Каргилл. Практически никого. Дорога нормальная».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ann: «10:19. Новотроицкое, очередь возле знака "70"»;

«favn»: «10:24. Еленовка в Украину – никого»;

Ann: «12:05. Прошли Новотроицкое в Украину достаточно быстро, сильно не смотрят, сразу на паспортный. Не было света, поэтому очень большая очередь была. Из Новотроицкого трасса почищена очень хорошо. В Донецк очереди нет. На машине вся дорога из Донецка и таможни заняли три с половиной часа. Пеших немало, но автобусы курсируют»;

Остап: «12:57. В Новотроицком в Донецк машин 20»;

«Администратор»: «13:50. В 13:00 (по местному времени, – ред.) приехали в Еленовку на пеший. 14:30 все прошли. Автобусы ходят. На "Перлыне" сразу сели в автобус. Автоо – очереди почти нет, в 11 выехали в 13 уже в Мариуполе»;

«mamia»: «13:58. В сторону Донецка в Новотроицком 15 машин»;

Yuriy: «14:10. В Еленовке сразу на проверку. В Новотроицком сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Sergey: «11:12. Пищевик пусто. Дорога нормальная».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: