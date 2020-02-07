В «ДНР»: Какие дороги остаются закрытыми для транспорта

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области сегодня, 7 февраля, сохраняются сложные погодные и дорожные условия: снег, метель, на дорогах наблюдаются снежные заносы и накат.

Как сообщает «УГАИ ДНР», ограничено движение грузового транспорта на автодорогах:

Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП Успенка, на участке от г. Амвросиевка до КПП «Успенка»;

Амвросиевка КПП Успенка, на участке от г. Амвросиевка до КПП «Успенка»; Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седово, на участке от пгт. Старобешево до г. Новоазовск.

Ограничено движения транспортных средств на участках автодорог:

Терновое – Петровское (С051716 от Т-05-17);

Петровское (С051716 от Т-05-17); подъезд к Саур-Могиле (Т-05-22 от автодороги Н-21);

Мануйловка – Дмитровка (от с. Петровское до с. Степановка).

Затруднено движение транспортных средств в Старобешевском и Тельмановском (после переименования – Бойковском) районах. В частности, осложнена транспортная связь с селами Вишневое и Светлый Луч в Старобешевском районе и с селом Дерсово в Тельмановском районе.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» ввели режим ЧС.