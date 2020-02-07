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Огонь велся из жилого сектора: НВФ обстреляли из минометов Орехово

07.02.20 16:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 7 февраля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, по позициям вблизи Орехово НВФ выпустили 5 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, 7 мин из минометов калибра 120 мм, а также 20 мин из 82-мм минометов.

«Несмотря на то, что враг в своей привычной манере вел огонь из жилого сектора оккупированного населенного пункта Березовское, прикрываясь мирным местным населением, украинские военные огонь не открывали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела никто из украинских военных не пострадал. Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме.

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