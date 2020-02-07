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Участники НВФ дополнительно минируют линию соприкосновения на Донбассе, – Минобороны

07.02.20 15:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) минируют территорию вдоль линии соприкосновения в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), используют мины и самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны, незаконные вооруженные формирования осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения и в непосредственной близости от населенных пунктов и на объектах гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Уточняется, что противник использует противотанковые и противопехотные мины, в том числе запрещенные международными конвенциями, а также самодельные взрывные устройства.

«В то же время низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов, которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь в рядах НВФ. Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 участников НВФ», – отметили в ведомстве.

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