Требуют зарплату: Продолжают голодовку горняки шахт ГП «Первомайскуголь» и их жены

На государственном предприятии «Первомайскуголь» (Луганская область) продолжается акция протеста. Горняки и их жены не прекращают голодовку, требуя полного погашения задолженности по заработной плате. Об этом сегодня, 7 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Началась третьи сутки голодовки на ГП "Первомайскуголь" (Луганская область). Протестующие уставшие, но держатся», – написал Волынец.

По его словам, протестующих посещал губернатор. «Обещал выбить денег для частичного погашения долга за декабрь, найти инвестора», – отметил председатель НПГУ.

Он подчеркнул, что 15 человек, среди которых шахтерские жены, горняки, профсоюзники, требуют полного погашения задолженности по заработной плате работникам шахт объединения. В частности, 68% – за декабрь, 100% – за ноябрь, частично за октябрь и июнь 2019 года. «Стабильной работы предприятий угольной отрасли, отклонения рабского правительственного проекта закона о труде», – добавил Волынец.

«Акция протеста продолжается», – написал он.

Напомним, 4 февраля, горняки двух шахт – «Карбонит» (Золотое) и «Горская» (Горское) ГП «Первомайскуголь», а также, их жены начали голодовку из-за невыплаты заработной платы. Позже сообщалось, что вечером 4 февраля, Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь».